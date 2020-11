"Dana"-Tief mit viel Regen nimmt Kurs auf Mallorca

Das mehrere Wochen andauernde heiter bis wolkige Wetter auf Mallorca neigt sich dem Ende entgegen. Vom Westen her nimmt ein Tiefdruckgebiet mit heftigen Regenfällen Kurs auf die Insel.

Laut den Meteorologen von Aemet soll es die Balearen am Freitag erreichen, man spricht bereits von einer "Dana", einem besonders heftigen Ereignis. Das Ganze soll bis in die kommende Woche hinein andauern.

Die Temperaturen sinken dann von 20 Grad am Mittwoch auf nur noch 16 Grad ab. Die Wolken bewirken aber, dass es nachts nicht mehr so kalt wird. Gerechnet wird mit über 11 Grad. Viel Wind soll es nicht geben. (it)