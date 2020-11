Zehn Ultratiefkühlschränke für Corona-Impfstoff auf Mallorca

Die Balearen haben insgesamt 15 der Geräte geordert. Die Kosten belaufen sich auf knapp 230.000 Euro. Zehn Ultratiefkühlschränke sind für Krankenhäuser und Gesundheitszentren auf Mallorca bestimmt. Der Impfstoff wird darin bei minus 86 Grad aufbewahrt.

Die ersten Ultratiefkühlschränke werden voraussichtlich in der ersten Dezemberwoche eintreffen und bis Ende des Jahres aufgestellt werden, berichtete der spanische Radiosender COPE am Donnerstag. Sie haben ein Fassungsvermögen von 828 beziehungsweise 578 Litern. Auf Mallorca werden die Geräte an Krankenhäuser und die Gesundheitszentren in Manacor, Inca, Son Pisà und Molinar verteilt.

Der tiefgekühlte Impfstoff hat eine Haltbarkeit von drei Monaten. Einmal aufgetaut, kann er bis zu fünf Tage in herkömmlichen Kühlschränken aufbewahrt werden.

Das balearische Gesundheitsministerium hat 120.000 Impfstoffdosen geordert. Damit sollen zunächst 60.000 Menschen geimpft werden. Es werden zwei Dosen innerhalb von drei Wochen verabreicht.