Geländewagen überschlägt sich spektakulär auf Mallorca

In der Nähe von Sa Pobla im Norden von Mallorca hat sich am Freitagmorgen ein spektakulärer Autounfall ereignet. Ein Geländewagen überschlug sich nach einer Pressemitteilung auf einem Kreisverkehr an der Straße nach Inca.

Der Fahrer missachtete ein Stop-Zeichen, woraufhin ein anderer Pkw in die Seite des Autos krachte. Bei dem Unfall wurde niemand schwer verletzt.

An Kreisverkehren ist auf Mallorca besondere Vorsicht geboten, weil viele Verkehrsteilnehmer anders als in Deutschland geradeaus durchfahren, anstatt sich auf der rechten Fahrspur zu halten. (it)