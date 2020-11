In Palma entsteht das erste Mehrfamilienhaus aus Holz

Palma de Mallorca entdeckt nachhaltige Architektur. Das Bauunternehmen Arquima errichtet das erste Mehrfamilienhaus aus Holz in Fertigbauweise auf der Insel. Die Bauzeit beträgt nur zwei Wochen.

Fünfzehn Lastwagen brachten die Module für das Fertighaus auf die Insel. Aus ihnen entsteht in der Carrer Ignasi Barraquer ein zweigeschossiges Wohngebäude mit elf Apartments, 17 Parkplätzen und elf Kellerräumen.

Nach Angaben von Arquima-Geschäftsführer José Antonio González begann die Montage am vergangenen Mittwoch, das Erdgeschoss ist bereits fertig. "Wir konnten 32 Module an einem Tag zusammenbauen", berichtete González. Zum Einsatz kommen zertifizierte Holzpaneele aus Österreich. Das Gebäude orientiere sich an den Kriterien für ein Passivhaus, ein Belüftungssystem erneuert die Luft alle 24 Stunden.

Die Nachfrage nach den Fertighäusern steigt. Auf den Balearen sind unter anderem zehn weitere Einfamilienhäuser in Planung. "Bis jetzt wurde mit Ziegeln und Beton gebaut. Im Rest Europas ist diese Bauweise schon lange üblich, hier hinkt man noch hinterher", sagt González.

Trotz kurzer Bauzeit sind die Kosten nicht niedriger. Es müssten hohe Standards für Emissionsreduzierung und Energieeinsparung berücksichtigt werden, hieß es zur Begründung. (mais)