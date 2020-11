Grünes Licht für Erweiterung des ehrwürdigsten Hotels auf Mallorca

Das ehrwürdige Hotel Formentor im Norden von Mallorca darf definitiv renoviert werden. Die Gemeinde Pollença gab am Freitag grünes Licht dafür. Das Fünfsternehaus soll nicht nur grundüberholt, sonmdern auch erweitert werden.

Momentan gehört das Formentor noch der Barceló-Gruppe, doch die US-Kette der Investment-Fonds Four Seasons bietet 130 Millionen Euro. Die Kaufoption läuft aber am 3. Dezember aus.

Das in den 20er-Jahren gebaute Luxushotel hat 127 Zimmer und steht auf einem Grund von 1200 Hektar. ganz in der Nähe befindet sich der gleichnamige Strand. Bekannte Prominente waren in dem vornehmen Anwesen zu Gast. (it)