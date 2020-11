Barber Angels spenden tonnenweise Lebensmittel für Mallorca

Die Barber Angels haben Freunde und Familien in Deutschland mobilisiert, um Lebensmittel für Mallorca zu sammeln. In nur zwei Wochen kamen 23 Europaletten zusammen, die in einem großen LKW unterwegs in Richtung Cala Millor sind.

Die Aktion fand unter der Schirmherrschaft der Landtagspräsidentin von Sachsen-Anhalt, Gabriele Brakebusch, statt. Es die bislang wohl größte Hilfsaktion der Barber Angels Deutschland, einem Friseurverein der Obdachlosen und bedürftigen Menschen kostenlos die Haare schneidet.

Die Spedition erklärte sich bereit, die Kosten für Lagerung, Fähre und Fahrer zu übernehmen. Die Hilfsgüter werden in Cala Millor von den dortigen Mitgliedern von SOS Mamas, einer Hilfsorganisation, die schon seit Jahren in Palma aktiv ist, und den Barber Angels in Empfang genommen.