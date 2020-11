Polizisten lösen Party mit mehr als 100 Personen auf Mallorca auf

Beamte von Guardia Civil und Lokalpolizei haben am Samstagabend eine coronabedingt illegale Party im Restaurant des Sportclubs von Sineu in der Mitte von Mallorca aufgelöst. Sie trafen dort mehr als 100 Menschen an.

Die Ordnungshüter waren durch Anrufe auf die Festivität aufmerksam gemacht worden. Gegen 19.30 Uhr trafen sie auf 60 Fahrzeuge, die vor dem Gelände abgestellt waren. Der Betreiber des Restaurants muss jetzt mit einem hohen Bußgeld rechnen.

Zahlreiche Gäste ergriffen die Flucht, als sie die Polizisten sahen, nicht wenige verzichteten auf die vorgeschriebenen Masken. Die Party hatte offenbar als Weinverkostung begonnen und war dann aus den Fugen geraten. (it)