Zigarettenverkauf geht auf Mallorca deutlich zurück

Der Verkauf von Zigaretten und anderen Tabakprodukten ist auf Mallorca wegen des zeitweise geltenden totalen Rauchverbots in der Öffentlichkeit deutlich zurückgegangen. Laut dem Finanzministerium in Madrid handelte es sich zwischen dem Anfang des Jahres und Oktober um 40 Prozent. Das ist fünfmal höher als der Rückgang in ganz Spanien mit einem Minus von 8,8 Prozent.

Bis zum 31. Oktober waren auf den Inseln 47,2 Millionen Zigarettenpäckchen verkauft worden, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 77,7 Millionen gewesen. Das liegt nach weiteren Angaben des Ministeriums daran, dass kaum Touristen gekommen waren.

Für die Staatskasse bedeutet dieser deutliche Rückgang erheblich weniger Steuereinnahmen. Es handelt sich um mehr als 100 Millionen Euro weniger.