Wirt von Kebab-Bude prügelt auf Mallorca Konkurrent ohnmächtig

Eine Diskussion zwischen rivalisierenden Betreibern von Kebab-Buden und deren Mitarbeitern ist in Palma de Mallorca am Sonntag in rohe Gewalt ausgeartet. Ein Betreiber beschuldigte den anderen, ihm Kunden weggeschnappt zu haben, woraufhin es laut Polizeiangaben zu einer Schlägerei auch unter Beteiligung anderer Buden-Mitarbeiter kam. Am Ende lag eine Person ohnmächtig auf dem Boden.

Nachbarn zufolge waren die auf der Joan-Miró-Straße aktiven Wirte bereits in der Vergangenheit mehrfach aneinander geraten. Bei einem Mal pro Monat bleibe es nicht. Die beiden Lokale liegen direkt nebeneinander.

Der ohnmächtig geprügelte Beteiligte musste in das Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden. (it)