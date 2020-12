Mallorca setzt an Feiertagen Drohnen zur Corona-Kontrolle ein

Die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen soll an den Feiertagen auf Mallorca auch durch Drohnen kontrolliert werden. Dies ist eine der Sondermaßnahmen, mit der die Balearen zur Eindämmung des Virus beitragen wollen, wie die Stadträtin für öffentliche Verwaltung, Isabel Castro, am Mittwoch verkündete.

Die Regeln seien sehr präzise und würden festlegen, welcher Ort in welcher Höhe überflogen werden dürfe, ergänzte Castro. Die Drohnen sollen vor allem die am stärksten von der Pandemie betroffenen Gebiete in Augenschein nehmen. Auch die sozialen Netzwerke sollen im Hinblick auf unerlaubte Veranstaltungen und Partys unter die Lupe geommen werden.