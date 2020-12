Taxifahrer in der Mallorca-Gemeinde Calvià müssen Deutsch können

Wer in der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca Taxifahrer werden will, muss unter anderem Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen. Nur dann könne eine Lizenz gewährt werden, sagte Infrastruktur-Dezernent Juan Recasens am Mittwoch. Hinzu kommt die Beherrschung des Englischen und Basiswissen über kulturelle Hotspots der Gegend.

Diese Ergänzungen des Zulassungs-Regelwerks wurden den Angaben zufolge mit der Taxifahrer-Vereinigung der Gemeinde abgesprochen, die 200 Chauffeure vertritt. Man passe sich der "neuen Zeit" an, so der Dezernent weiter.

Außerdem muss es in künftig in jedem Taxi möglich sein, mit einer Kreditkarte zu bezahlen. Uniformen werden ebenfalls vorgeschrieben, im Sommer werden Bermudashorts erlaubt. Hinzu kommt, dass die Fahrer auch dann unterwegs sein können, wenn sie allein Objekte und keine Passagiere transportieren. Die Sprachkenntnisse werden durch Kurse, die die Gemeinde anbietet, gefördert. (it)