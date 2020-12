TV-Tipp: Penélope Cruz und Javier Bardem in Bestform

Fans des spanischen Schauspieler-Paars Penélope Cruz und Javier Bardem kommen am Freitag, 4. Dezember, bei SRF zwei voll auf ihre Kosten. Ab 20.10 Uhr läuft das Drama „Offenes Geheimnis” (Originaltitel: „Todos lo saben”). Die gebürtige Spanierin Laura (Penélope Cruz) lebt mit ihrem argentinischen Ehemann Alejandro (Ricardo Darín) und ihren beiden Kindern in Buenos Aires. Zur Hochzeit ihrer Schwester Ana (Inma Cuesta) fährt sie nach Jahren erstmals wieder zurück in ihr Heimatdorf in der Nähe von Madrid, Alejandro bleibt in Argentinien. Endlich sieht sie ihre ganze Familie wieder: ihre Eltern, Geschwister, Onkel und Tanten. Und sie trifft ihre alte Jugendliebe Paco (Javier Bardem). Ihm hatte sie damals gegen den Willen ihres Vaters ihr Familienerbe, ein Weingut, verkauft. Heute ist Paco glücklich verheiratet und ein angesehener Weinbauer. Bald ist das große Fest in vollem Gange. Es wird ausgelassen getanzt und gesungen. Laura muss ihre Tochter Irene (Carla Campra), die zu viel getrunken hat, ins Bett bringen. Als sie später nochmals nach ihr sehen will, ist Irene verschwunden. Eine anonyme SMS macht klar, dass sie entführt wurde. Eine fieberhafte Suche beginnt: Jeder verdächtigt jeden und Alejandro reist aus Argentinien an. Die Geheimnisse der Vergangenheit drohen die Familie zu zerreißen.

Um 23.05 Uhr folgt noch ein Drama mit dem Ehepaar Cruz-Bardem in den Hauptrollen: „Loving Pablo”. Es handelt von der Beziehung zwischen dem Drogenbaron Pablo Escobar und seiner Geliebten, der Journalistin Virginia Vallejo.