In diesen vier Kommunen auf Mallorca gewinnt die Coronapandemie wieder an Fahrt

Das Coronageschehen in vier Orten auf Mallorca macht den Behörden derzeit besonders große Sorgen. Dabei handelt es sich laut einer am Freitag veröffentlichten Statistik des balearischen Gesundheitsministeriums um Palma, Sóller, Marratxí und Sa Pobla.

Inzwischen überwiegt demnach wieder die Zahl der Insel-Gemeinden, wo die Ansteckungen seit einigen Tagen zunehmen: Es handelt sich um 19. In 16 sind sie zurückgegangen und in 18 gleich geblieben. Vor einigen Tagen hatte es noch mehr Orte mit abnehmender Tendenz gegeben.

Was die Hauptstadt Palma anbelangt, so nahm hier die Zahl der Fälle in nur drei Tagen um 124 zu. Die Gesamtzahl beträgt 1773. In Sóller verwies Bürgermeister Carlos Simarro auf mehrere inzwischen außer Kontrolle befindliche Ausbrüche. Dort nahm im gleichen Zeitraum die Zahl der Infizierten um 18 zu. In Marratxí ist von 15 zusätzlichen Erkrankungen die Rede. in Sa Pobla stehen am Sonntag Massentets an, die auf einem Parkplatz durchgeführt werden sollen. (it)