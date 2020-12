Junge Frau stürzt Felswand nahe Cala Santanyí hinunter

An einer Steilwand nahe der Cala Santanyí im Südosten von Mallorca ist eine junge Frau am Donnerstag in die Tiefe gestürzt. Die 28-Jährige mussten nach Angaben der Rettungskräfte mit schweren Kopfverletzungen in einem Hubschrauber ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden.

Auf den Vier-Meter-Sturz der Frau waren mehrere Zeugen aufmerksam geworden. Sie riefen daraufhin die Rettungskräfte, die mit zwei Fahrzeugen und dem Hubschrauber anrückten.

Hinter der bei Urlaubern im Sommer sehr beliebten Cala Santanyí befinden sich mehrere Steilwände, die von Kletterern gern aufgesucht werden. (it)