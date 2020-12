Fünf neue Radargeräte werden in Palma de Mallorca installiert

Zur Überwachung der Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern im Großteil von Palma werden fünf weitere Radargeräte installiert. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, befinden sie sich an folgenden Orten: die Straße Pascual Ribot an der Nummer 42, die Avenida Aragón auf der Höhe der Nummer 350, der Camí de los Reis an der Ecke der Sevilla-Straße, die Straße Pompeu Fabra an der Nummer 32 und die Straße Manuel Azaña an der Nummer 28.

In weiten Teilen von Palma gilt seit Oktober eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Zur Überwachung wird nicht ausgeschlossen, dass noch mehr Radargeräte installiert werden, da es nicht genügend Lokalpolizisten gibt, die Temposünder blitzen können.

Mobile und feste Radargeräte befinden sich auch an einigen Landstraßen und Autobahnen auf Mallorca. (it)