Mallorca-Klinik Son Espases erweitert Intensivstation für Nicht-Covid-Patienten

Das Universitätsklinikum vom Palma de Mallorca, Son Espases, erweitert seine Infrastruktur für Patienten, die nicht an Covid-19 erkrankt sind. Für diese Patieten wird die Kapazität der Intensivstation um 34 neue Pflegebetten erweitert. Auf diese Weise sollen zudem die beiden Patietengruppen mit und ohne Corona-Erkrankungen räumlich besser voneinander getrennt werden.

Die Kosten für den nötigen Umbau und dem Zusatz an Betten und Gerätschaften betragen rund 1,125 Millionen Euro. Die neuen Intensivpflegebetten sollen in den Bereichen der Post-Anästhesie, der medizinisch-chirurgischen Tagesklinik sowie in den Wartestationen des großen Operationsbereichs integriert werden. Durch die 34 neue Plätze erhöht sich die Aufnahmekapazität für kritische Patienten in Son Espases auf 102 Betten, teilte die Klinik mit.

Die Arbeiten gehen einher mit der Anschaffung von Geräten zur Herz- und Kreislaufüberwachung, Multifunktionsmonitoren, zentralen Überwachungsstationen und Computern medizinischer Qualität sowie 20 zusätzlichen Beatmungsgeräten.