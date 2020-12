Frau mit Baby im Arm überrascht Einbrecher im Wohnzimmer

Eine Frau mit Baby im Arm hat sich in Palma de Mallorca im eigenen Wohnzimmer plötzlich einem Einbrecher gegenüber gesehen. Sie hatte Geräusche gehört und war in das Zimmer gegangen, als sie den Mann entdeckte, wie er die Schubladen der Möbel durchwühlte, berichtete die Nationalpolizei am Sonntag.

Die erste Reaktion der Frau war, ihren kleinen Jungen festzuhalten und schreiend zu versuchen, die Haustür der Wohnung zu erreichen. In diesem Moment stürzte sich der Dieb auf sie. Es begann ein Kampf, bei dem Mutter an beiden Händen verletzt wurde.

Wenige Sekunden später flüchtete der Täter aus dem Gebäude. In diesem Moment schrie die Frau aus dem Fenster um Hilfe. Maurer einer benachbarten Baustelle hörten ihre Rufe und reagierrten blitzschnell. Sie rannten dem Täter hinterger, ergriffen ihn und alarmierten die Polizei.

Die Beamten nahmen den Mann wegen des Verdachts des Einbruchs und des gewalttätigen Raubes fest. Die Frau musste in einem Gesundheitszentrum behandelt werden. Ihr Baby war wohlauf.

Die Polizei vermutet, dass der Dieb an der Fassade des Hauses hochgeklettert und durch ein Fenster in die Wohnung eingedrungen war. Der Festgenommene ist bei der Polizei als Krimineller einschlägig bekannt.