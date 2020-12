Po-Grabscher in Palma de Mallorca nach Verfolgung festgenommen

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben zwei junge Männer festgenommen, die in einer Bar in Palma de Mallorca einer Kellnerin zunächst an deren Po gefasst haben sollen. Als der Lebensgefährte der Frau die Angreifer zurechtgewiesen habe, hätten diese ihn verprügelt und so übel zugerichtet, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden habe müssen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Zwischenfall ereignete sich in der Straße Reyes Católicos, mehrere Personen wurden Zeugen des gewalttätigen Geschehens. Der Tatort befindet sich im Osten von Palma nahe dem sogenannten "Wifi"-Park und Wohnblocks, teilweise einem sozialen Brennpunkt.

Aufgrund der Zeugenaussagen und nach einer Verfolgungsaktion konnten die Polizisten die mutmaßlichen Täter einfangen und abführen. (it)