Feucht-windiges Wetter hält sich zäh auf Mallorca

Die windige, wechselhafte und nasse Wetterphase auf Mallorca will so schnell nicht weichen. Laut Aemet gilt noch bis Donnerstag wegen hohen Seegangs und zeitweise starker Böen die Warnstufe Gelb.

Hinzu kommen starke Temperaturschwankungen. Während die Werte am Mittwoch nur auf höchstens 13 Grad steigen sollen, werden am Freitag sehr angenehme 20 Grad erwartet. Auch nachts gehen die Werte hoch, in der Nacht zum Samstag wird mit 14 Grad gerechnet.

Die unruhige Lage soll sich am Wochenende wieder beruhigen. Dann wird mit Sonne und deutlich abflauendem Wind gerechnet. (it)