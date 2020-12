Hunderte Verfahren wegen unsachgemäß entsorgten Mülls in Palma

Auf den Straßen von Palma de Mallorca wird ungebrochen weiter Müll neben Containern abgelegt oder die Straßen verdreckt. Laut einer Bilanz des Reinigungsbetriebs Emaya wurden im vergangenen Jahr 982 Verfahren gegen Personen eingeleitet, die sich in dieser Hinsicht fehlerhaft verhalten haben. Das ist in etwa die gleiche Zahl wie im Jahr davor.

In der Bilanz sind auch Hundebesitzer vertreten, die dabei erwischt wurden, als sie den Kot ihrer Tiere nicht wie vorgeschrieben aufhoben.

In der Balearen-Kapitale kommt es auch in bessergestellten Vierteln nicht selten vor, dass etwa ausgediente Möbel oder Elektrogeräte einfach neben Containern auf die Straße gestellt werden. Diese Zustände sorgen immer wieder für Ärger unter Nachbarn. (it)