Mallorca-Regierung bereitet Gesetz zum Schutz von Haustieren vor

Auf Mallorca ist ein neues Gesetz in Arbeit, das erstmals in Spanien die Rechte von Haustieren wie Hunden und Katzen stärken soll. Laut Recherchen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora müssen unter anderem Personen, die ein Tier aussetzen, mit Bußgeldern rechnen. Die unterschiedlichen Lokalpolizeien sollen in dieser Hinsicht aktiver werden und verlassene Tiere auch einsammeln, damit sie gesundgepflegt oder an Personen weitergegeben werden können.

Vorgesehen ist offenbar auch die Einführung eines Pflicht-Chips für Katzen. Dieser gilt bereits seit längerem für Hunde. Auch sieht das geplante Gesetz konkrete Maßnahmen bei Überbevölkerung wie die organisierte Sterilierung und Kastration von Katzen vor.

Auf Mallorca ist es nicht unüblich, dass Haustiere einfach ausgesetzt werden, wenn deren Besitzer ihrer überdrüssig werden. Dies passiert vor allem in der Weihnachtszeit, wenn lebende "mascotas" verschenkt werden. (it)