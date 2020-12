Bill Gates prophezeit Rückkehr zur Normalität im Frühling

Der mit seiner Stiftung auch im Medizinbereich tätige US-Milliardär Bill Gates ist sich sicher, dass zumindest die USA und Europa in vier bis fünf Monaten nach der Corona-Pandemie wieder zur Normalität zurückfinden werden. Diese Prognose machte der Gründer des Konzerns Microsoft am Wochenende im amerikanischen Fernsehen.

Die Fortschritte bei den Impfstoffen seien so offensichtlich, dass im Frühling mit einer drastischen Entwicklung hin zum Positiven zu rechnen sei. Die kommenden Monate bis dahin würden dagegen noch sehr unangenehm werden, so Gates weiter. Die Stiftung des Milliardärs hatte erst kürzlich 250 Millionen US-Dollar für die Corona-Forschung bereitgestellt.

Auf vielkritisierten Demonstrationen von Gegnern von Restriktionen und Verschwörungstheoretikern vor allem in Deutschland war Gates in den vergangenen Monaten zu einem Feindbild avanciert. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, die Pandemie mit initiiert zu haben. (it)