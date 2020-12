Auf Mallorca entsteht eine Fabrik für FFP2-Masken

Im Industriegebiet von Marratxí bei Palma de Mallorca wird im Januar eine der modernsten Fabriken für Schutzmasken in Spanien und Europa den Betrieb aufnehmen. 1,5 Millionen Euro wurden in eine Industriehalle investiert, in der monatlich 500.000 FFP2-Masken vom Band laufen sollen.

Die Produktionsmaschinen stammen aus Italien. „Sie sind von besserer Qualität als chinesische Modelle und EU-zertifiziert”, sagt Projektleiter Ricardo Alonso, der vorher im Lebensmittelvertrieb für Hotels und Restaurants tätig war. In der Fabrik werden 25 Mitarbeiter in drei Schichten tätig sein.

Die Materialvorräte sollen ausreichen, um fünf Monate lang zu produzieren. Damit will man einem Maskenmangel wie zu Pandemie-Beginn vorbeugen. Die Masken sollen dem Gesundheitspersonal zu einem Stückpreis von 1,15 bis 1,20 Euro zur Verfügung gestellt werden. „Damit sind sie günstiger und besser als Importware aus China”, sagt Alonso. Exporte bis nach Südamerika sind bereits geplant. (mais)