Strengere Corona-Restriktionen für Mallorca erwartet

Auf Mallorca kommen offenbar strengere Corona-Restriktionen zu. Lokale Medien spekulierten am Montag darüber, dass in einigen besonders betroffenen Orten und/oder Stadtteilen Teil-Lockdowns dekretiert werden könnten. Besonders betroffen von Corona sind derzeit Muro, Lloseta, Sa Pobla und Sóller. Auch könnte es sein, dass Kunden zeitweise nicht mehr in das Innere von Restaurants hinein dürfen, aber sich dafür auf Terrassen weiter aufhalten können.

Bereits in der vergangenen Woche war 14-Tage-Inzidenz auf der Insel über den Betrag von 250 Fällen auf 100.000 Einwohner gestiegen. Das bedeutet faktisch den Übergang vom Niveau 3 auf das Niveau 4 in der kürzlich vorgestellten fünfstufigen Gefahrenskala. Mit einer offiziellen Ankündigung durch die Balearen-Regierung wird für Montag gerechnet.

Am Sonntag war die größte Steigerung der Ansteckungszahlen auf den Inseln innerhalb der vergangenen Wochen vermeldet worden. Daraufhin trat am gleichen Tag der Ministerrat der Landesregierung zusammen.

Ungeachtet der grenzwertigen Corona-Lage ist die Situation in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen der Insel weiter entspannt. Auf den Nachbarinseln sieht es erheblich besser aus. (it)