Polizisten räumen brechend volles Lokal in Palmanova

Die Lokalpolizei von Calvià im Südwesten von Mallorca hat am Sonntag ein Lokal im Urlauberort Palmanova geräumt, weil dort doppelt so viele Gäste wie die in Coronazeiten erlaubten zugegen waren.

Als die Beamten anrückten, trafen sie am frühen Abend auf 56 Besucher, die eindringlich aufgefordert wurden, sich auf den Heimweg zu machen. Sicherheitsabstände waren nicht eingehalten worden. Eigentlich hätten nur 27 Personen dort sein dürfen.

Das Lokal befindet sich unweit vom Steg des Son-Matíes-Strandes. Es hatte im Internet mit Musik-Spektakeln am späten Nachmittag geworben. (it)