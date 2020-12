Manacor auf Mallorca sponsert Shopping

Die Stadt Manacor auf Mallorca nimmt Geld in die Hand, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Bürger können sich im Internet Rabatt-Gutscheine herunterladen.

Insgesamt stehen 800.000 Gutscheine im Wert von jeweils 10 Euro zur Verfügung, die in den an der Aktion teilnehmenden Geschäften der Gemeinde beim Einkauf verrechnet werden. Jeder Bürger kann sich maximal zwei downloaden und spart so bei einem Einkauf in Höhe von mindestens 15 Euro, 10 Euro oder wenn er mindestens für 30 Euro shoppt und beide einsetzt, 20 Euro.

Die Aktion soll bis Ende Dezember laufen, die Gutscheine gibt es solange der Vorrat reicht auf der Plattform jabatega.com, man muss 18 Jahre alt und seit Ende November in Manacor gemeldet sein.

In Bars und Restaurants sind die Gutscheine nicht gültig.