Inventar vom Hotel Formentor zum Verkauf angeboten

Das Hotel Formentor in der Gemeinde Pollença bietet seit Mittwoch sein Inventar zum Verkauf an. Interessenten können bis einschließlich Sonntag Möbel und Einrichtungsgegenstände erwerben.

Dabei werden zum Beispiel Fernsehgeräte, Sofas, Küchengeräte, oder Fitnessgeräte angeboten. Die Preisspanne liegt zwischen 20 bis mehrere Tausend Euro. Am ersten Tag hatten vor allem die Mitarbeiter des Hotels Vorrang, die sich im Kurzarbeiterprogramm ERTE befinden.

Seit Dienstag ist das Hotel offiziell an den Fonds Emin Capital verkauft. Der Fünf-Sterne-Komplex soll dann ab kommenden Jahr von der Hotelkette Four Seasons betrieben werden. In dem Hotel übernachteten berühmte Persönlichkeiten wie Audrey Hephurn, der Dalai Lama, Charles Chaplin oder Winston Churchill. Das Inventar wird noch bis einschließlich Sonntag zum Verkauf angeboten. Es wird vorab empfohlen, sich online anzumelden. (cg)