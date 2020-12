Corona-Impfungen könnten am 27. Dezember beginnen

Die Impfung gegen das Coronavirus wird in der Europäischen Union (EU) am 27. Dezember beginnen, vorausgesetzt, die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) genehmigt Impfstoff von Pfizer und Biontech am 21. Dezember.

"Am 27., 28. und 29. Dezember wird die Impfung in der gesamten EU beginnen. Wir schützen zuerst unsere Bürger", schrieb EU-Exekutivpräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter. Von der Leyen hatte am Vortag im Parlament den Wunsch geäußert, dass alle 27 EU-Mitgliedsstaaten am gleichen Tag beginnen sollten.

Der Chefsprecher der EU-Kommission, Eric Mamer, erklärte dadagen, dass der Tag nicht so wichtig sei, sondern eine koordinierte Anstrengung. Er bestätigte auch, dass die von der Leyen in den sozialen Netzwerken angekündigte Impfkampagne nur dann stattfinden wird, wenn die EMA am 21. die "bedingte Marktzulassung" für den Impfstoff erteilt und die Kommission als Verantwortliche den Vertrieb des Medikaments in der EU in den folgenden zwei bis drei Tagen genehmigt.

Die Europäische Kommission kündigte außerdem einen weiteren Vertrag mit einem Impfstoffhersteller an. Man habe die Sondierungsgespräche mit der Firma Novavax über den Kauf ihres Corona-Impfstoffs abgeschlossen. Damit hätten die EU-Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, 100 Millionen Dosen zu kaufen, sagte EU-Sprecher Stefan de Keersmaecker auf einer Pressekonferenz.