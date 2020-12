Neue Virus-Mutation: Spanien verschärft PCR-Kontrollen für Briten-Flüge

Eine in Großbritannien entdeckte angeblich besonders gefährliche Coronavirus-Mutation beunruhigt auch die Politiker in Spanien. Zwar wurden noch nicht wie in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Italien und Belgien die Flug-Verbindungen gekappt, sondern auch auf Mallorca zunächst nur die PCR-Test-Kontrollen für Einreisende aus jenem Staat verschärft.

Die Zentralregierung in Madrid verlangte von der EU eine schnelle und koordinierte Antwort in dieser Angelegenheit. Ein Notfalltreffen zur Herbeiführung einer Entscheidung wurde bereits für Montag einberufen.

Der deutsche Virologe Christian Drosten hält die neue Mutation des Coronavirus unterdessen nicht unbedingt für gefährlicher als die bisher bekannte Variante. „Ich bin darüber nicht so sehr besorgt im Moment“, sagte Drosten am Montag dem Deutschlandfunk.

Bislang sei es lediglich eine Schätzung, dass das neue Virus um 70 Prozent ansteckender sei als das alte. „Diese Zahl ist einfach so genannt worden.“ Die Datenlage sei noch sehr lückenhaft und wissenschaftlich nicht belastbar.

Zudem sei noch zu klären, ob wirklich die neue Virus-Variante die neue Welle in Südostengland ausgelöst habe – oder ob sie ganz allgemein im Zuge der Pandemie hoch gespült worden sei, etwa weil sich die Menschen nicht mehr so gewissenhaft an die Abstands- und Hygieneregeln hielten. Dafür spreche auch, dass die neue Mutation schon im September in Großbritannien entdeckt worden sei und sich auch schon in anderen Ländern verbreitet habe. In Australien, den Niederlanden oder Dänemark habe es jedoch keine vergleichbare Entwicklung ausgelöst. (it)