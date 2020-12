Vier Okupas besetzen Finca auf Mallorca

Zwischen Inca und Pollença im Norden von Mallorca haben vier sogenannte Okupas eine Finca besetzt. Als laut Recherchen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora Lokalpolizei und Guardia Civil auftauchten, hätten die Personen behauptet, die Immobilie für 2000 Euro gekauft zu haben.

Die Besitzer der Finca namens Can Panxeta sind verzweifelt. Man sei entsetzt, weil man die Kriminellen seit drei Wochen nicht herausbekomme, sagte einer von ihnen. Das könne Monate dauern, während man für die Okupas auch noch den Strom weiter bezahlen müsse.

Unterdessen wurde bekannt, dass mehrere Okupas die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Palma de Mallorcas Viertel Pere Garau angeblich terrorisieren. Sie verlangten von der Stadt und der Polizei, schnell zu handeln. Es gebe tagtäglich Kämpfe, Diebstahldelikte und Gewaltakte in dem Gebäude in der Joan-Mestre-Straße.

In Spanien ist es wegen einer unklaren Rechtslage schwierig, Okupas aus Wohnungen hinauszubekommen. Auf Mallorca wurden in den Vergangenheit auch immer mal wieder Immobilien von Deutschen besetzt (it)