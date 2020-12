PCR-Test-Ergebnisse auf Mallorca erst nach mehr als vier Tagen

Der balearische Gesundheitsdienst IB-Salut benötigt derzeit im Schnitt mehr als vier Tage, um ein PCR-Testergebnis zu übermitteln. Das berichteten am Mittwoch lokale Medien unter Berfung auf ungenannte Mitarbeiter. Normalerweise vergehen lediglich 24 bis 48 Stunden bis zum Ergebnis, das in der Regel per SMS mitgeteilt wird.

Diese Verzögerung beunruhigte den Berichten zufolge zahlreiche Personen, die engen Kontakt mit einem Positiven hatten. Sie meldeten sich deswegen bei den Behörden.

IB-Salut stritt die Verzögerungen ab, man sei in der Lage 20.000 PCR-Tests pro Tag zu machen. Momentan sind es im Schnitt zwischen 2000 und 3000. (it)