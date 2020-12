Serieneinbrecher auf Mallorca gefasst

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Palma de Mallorca sieben Wohnungseinbrüche begangen haben soll. Der 28-Jährige wurde nach einer Pressemitteilung dabei erwischt, wie er in ein Haus im gutbürgerlichen Vorort La Vileta einsteigen wollte.

Als er die Beamten bemerkte, stieg er über eine Mauer, wurde aber wenig später gestellt. Er trug mehrere Gegenstände bei sich, die Anwohner später als ihr Eigentum identifizierten.

Zuvor soll der Kriminelle in andere Gebäude auch im ebenfalls als gut geltenden Viertel Son Rapinya eingedrungen seien. In der Zeit vor Weihnachten nehmen Einbrüche nicht nur auf Mallorca traditionell zu. (it)