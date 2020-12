Lange Schlangen bei Last-Minute-Weihnachtseinkäufen

Restaurants sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen, viele Mallorquiner kochen an den Weihnachtsfeiertagen selbst. Am Morgen des Heiligen Abends herrschte daher großer Andrang auf den Märkten von Palma de Mallorca. Am Mercat d'Olivar bildeten sich vor allem vor der Fischhalle lange Schlangen.

204 Personen dürfen die Halle maximal betreten. An beiden Eingängen sorgten Sicherheitsbeamte dafür, dass diese Zahl nicht überschritten wurde. Die Preise wurden nach Angaben der Händler an diesem Tag nicht erhöht.

Mallorquinische Gambas wurden meist in der tiefgekühlten Version zu Kilopreisen zwischen 39 und 98 Euro verkauft, Tintenfische gingen für 49 Euro und galizischer Hummer für 75 Euro pro Kilo über die Markttheke.

Für den gesamten Markt wurde die Besucherzahl auf 617 Personen begrenzt. Probleme mit Gedrängel gab es aber nicht. Beliebt waren mallorquinische Weihnachtsklassiker wie Spanferkel mit Aprikosen oder Lendenfilet mit feinen Kräutern für 22 bis 62 Euro das Kilo.

Auf dem Markt von Santa Catalina freute sich die Edelmetzgerei Juanita über eine enorme Nachfrage nach Schweinefleisch, Steaks, Truthähnen und Freilandhühnern. Ein Spanferkel kann dort für 110 Euro geordert werden.