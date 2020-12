Auf Mallorca kommen wohl Abriegelungs-Aktionen zu

Auf Mallorca kommt wohl noch kein Lockdown zu, aber Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Man denke an Abriegelungen von Gemeinden und eine Reduzierung der Höchstanzahl von Menschen an bestimmten Orten, sagte die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Mittwoch.

An dem Tag wurde der bisherige Corona-Ansteckungrekord auf der Insel erreicht: 604 Personen wurden innerhalb von 24 Stunden positiv getestet, Mallorca ist damit die spanienweit am stärksten betroffene Region in ganz Spanien.

Gómez schloss einen Lockdown wie im Frühjahr allerdings aus. Die Verschärfungen sollen am Montag bekanntgegeben werden, wenn die seit zwei Wochen geltenden Restriktionen überprüft werden. Ministerpräsidentin Francina Armengol hatte härtere Restriktionen bereits vor einigen Tagen angedeutet. (it)