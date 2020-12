Pariser Designermarke kommt nach Mallorca

Auf Mallorca etabliert sich die bekannte französische Designermarke "La Maison accessoires premium Le Tanneur". Das Unternehmen mit Sitz in Paris will ein Geschäft in Palma eröffnen. "Le Tanneur" arbeitet mit der Einzelhandelskette "El Corte Inglés" zusammen.

Der Laden soll im Zentrum der Avenida de Alexandre Rosselló in Palma eingeweiht werden. "Le Tanneur" setzt auf Pariser Schick. Das französische Unternehmen stellt vor allem Handtaschen und Lederwaren für Frauen und Männer her.

Gegründet wurde das Unternehmen 1898 in Frankreich. Derzeit expandiert die Marke in ganz Europa und Asien. Ab 2021 will das Modelabel neben der Boutique in Palma noch zwei weitere Läden in Spanien eröffnen. (cg)