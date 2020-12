Palma reduziert Höchstzahl der Bus-Passagiere deutlich

Im Vorfeld der bereits angedeuteten Verschärfungen der Coronaregeln auf Mallorca wird die Zahl der in öffentlichen Stadtbussen erlaubten Passagiere reduziert. Nur noch 33 Prozent der sonst üblichen Passagiere dürfen seit Donnerstag angesichts der angespannten Lage in den in Palma fahrenden EMT-Gefährten befördert werden.

In zwölf Meter langen Bussen sind ab sofort höchstens 34 Personen erlaubt, in 18 Meter-Gefährten 48. Bislang hatte die Auslastung 70 Prozent betragen, kürzlich war die Zahl der erlaubten Stehplätze halbiert worden.

An den vergangenen Tagen waren Busse wegen der vielen Weihnachtseinkäufer zeitweise sehr voll gewesen. (it)