Neue Corona-Teststation im Flughafen Hannover

Ab sofort können sich Reisende auch direkt am Flughafen Hannover auf das Coronavirus testen lassen. Die Firma "EcoCare" hat hierfür ein Testzentrum auf der Abflugebene im Terminal C eröffnet, wie der Flughafen mitteilte. Im Angebot sind PCR- und auch Antigen-Schnelltests.

In der Vergangenheit war auch von MM-Lesern wiederholt bemängelt worden, dass die Testmöglichkeiten in Niedersachsen vor allem am Wochenende äußerst beschränkt seien. Geöffnet ist die neue Station im Flughafen von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Ein PCR-Test ist dort für 69 Uhr zu haben (Wartezeit 24 bis 36 Stunden), ein Antigen-schnelltest für 49 Euro (Wartezeit 15 bis 20 Minuten). (it)