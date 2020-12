Impfkampagne auf Mallorca wird in Residenz starten

Auf Mallorca werden die ersten Personen, die die Covid-19 Impfung erhalten, Bewohner und Angestellte des Seniorenheims Sant Miguel Oms sein. Das hat das Gesundheitsministerium bekannt gegeben.

Voraussichtlich am Sonntag treffen die ersten Dosen des Impfstoffs der Firma Pfizer auf Mallorca ein.Die erste Ration wird aus dem Ort Gudalajara in der Autonomen Gemeinde Castilla- La Mancha geliefert. Noch am selben Nachmittag soll mit den ersten Impfungen begonnen werden.

In den kommenden zwei Monaten ist die Ankunft von rund 120.000 Dosen auf den Balearen geplant. Mehr als 60.000 Einwohner sollen dann geimpft werden. (cg)