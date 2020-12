TV-Tipp: Spektakulär wohnen  in Spanien

Die Grenze zwischen Architektur und Kunst ist fließend. Die britische Dokumentationsreihe „Architektur-Highlights – Die schönsten Häuser der Welt” zeigt in atemberaubenden Bildern und ausgefeilten Computeranimationen ganz besondere Häuser, bei denen diese Grenze verschwimmt.

Manche Bauherren nehmen äußerst große architektonische Herausforderungen auf sich, um ihre Traumhäuser zu verwirklichen. Die spektakulären Ergebnisse ihrer Mühen können sich jedoch sehen lassen.

Dazu gehören ein wahr gewordener Wohntraum auf Formentera, ein einzigartiges Strandhaus in Spanien, das in den Felsen hinein gebaut wurde, sowie eine futuristische Villa am Rande eines Sees in Österreich.

Die Folge wird am Samstag 26. Dezember, ab 19.05 Uhr bei N-TV ausgestrahlt.