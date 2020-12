Schneefall an Weihnachten im Gebirge auf Mallorca

Im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca hat es am ersten Weihnachtsfeiertag in Lagen über 700 Meter geschneit. Laut dem Wetterdienst Aemet rieselten die Flocken etwa auf den Puig Major, den Penyal des Migdia und den Puig de Tomir. Am Kloster Lluc ging der Niederschlag als Regen nieder.

Der Schneefall ist ergiebiger als an Weihnachten des Jahres 2010 gewesen, als dieses Phänomen zuletzt an den Festtagen beobachtet worden war, wie der Geograph Miquel Salamanca auf seinem Twitter-Account vermerkte. Damals hatte es allerdings nur auf dem Puig Major geschneit.

Für die kommenden Tage werden noch kühlere Temperaturen auf Mallorca erwartet. Im Gebirge kann es Aemet zufolge Frost geben, im Flachland etwa 1 Grad. Am Samstag sind allerhöchstens 15 Grad drin, am Montag soll wegen starken Windes sogar die Warnstufe Orange ausgerufen werden. (it)