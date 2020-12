TV-Tipp: Sieben Morde in drei Ländern

Nur ein Zufall sorgte dafür, dass Volker Eckert als Serienmörder entlarvt werden konnte: Im November 2006 filmte eine Überwachungskamera in Spanien einen deutschen Lastwagen an der Stelle, an der kurz darauf die verstümmelte Leiche einer Prostituierten gefunden wurde. Der Fahrer des Lasters war der Deutsche Volker Eckert und was die Polizei in seinem Führerhaus entdeckte, war grauenvoll: die „Souvenirs” eines Killers.

In Frankreich, Spanien und Italien tötete er zwischen 2001 und 2006 mindestens sieben Prostituierte. In den meisten Fällen erwürgte oder erdrosselte Eckert die Frauen, verging sich post mortem an ihnen und fotografierte schließlich seine Opfer. N-TV strahlt die Folge der Reihe „Anwälte der Toten – Die schlimmsten Serienkiller der Welt” um Eckert am Sonntag, 27. Dezember, ab 22.10 Uhr aus.