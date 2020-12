60 Prozent der Reisenden auf Mallorca mit PCR-Test

Auf Mallorca und den Nachbarinseln kommen rund 60 Prozent aller Reisenden mit einem negativen PCR-Test an. Das hat am Samstag der Direktor des balearischen Gesundheitsservice, Juli Fuster, bekannt gegeben.

In einer Pressekonferenz teilte Fuster mit, dass alle Passagiere, die auf den Balearen ankommen dementsprechend auf negative Testergebnisse kontrolliert werden. Reisende müssen eine Bescheinigung über den durchgeführten negativen Corona-Test mit sich führen. Diese muss im Original auf Papier oder in elektronischer Form vorliegen, in spanischer oder englischer Sprache verfasst sein.

Einreisende aus einem Risikogebiet, die keinen geeigneten Nachweis über einen längstens 72 Stunden vor Ankunft durchgeführten negativen Corona-Test erbringen können, müssen sich einem Testverfahren unterziehen, das vom Dienst für Gesundheit im Ausland (Sanidad Exterior) organisiert ist.

Internationale Reisende müssen bereits seit November ein negatives Testergebnis vorweisen. Seit dem 20. Dezember sind die Negativ-Tests auch innerhalb Spaniens Pflicht.(cg)