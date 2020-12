So reagieren die Mallorca-Krankenhäuser auf den Anstieg der Intensivpatienten

Angesichts einer deutlich stärkeren Belastung der Intensivstation hat die Leitung des Krankenhauses Son Espases auf Mallorca eine Urlaubssperre verhängt. Diese Maßnahme könnte nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora bald auch auf andere Hospitäler wie Son Llàtzer ausgedehnt werden. Im Gespräch ist auch eine Aufstockung des Personals.

In den vergangenen Tagen stieg die Belastung der Intensivstationen balearenweit deutlich an. Am Montag waren dort 81 Patienten gemeldet, am zweiten Weihnachtsfeiertag waren es erst 65 gewesen. Die Belastung beträgt nunmehr 43 Prozent. Ähnlich viele Patienten auf der Intensivstation hatte es zuletzt am 14. April gegeben, nämlich 86. Am 6. April waren es sogar 115 gewesen.

Angesichts der angespannten Situation forderte der balearische Ärzteverband die Bürger auf, sich selbst abzusondern und soziale Kontakte möglichst zu meiden. Er bat die Regionalregierung, noch schärfere Restriktionen als ohnehin schon zu beschließen. Die Inzidenz auf Mallorca ist weiterhin spanienweit am höchsten. (it)