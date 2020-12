So niedrig ist die Durchschnittsrente auf Mallorca

Die Durchschnittsrente auf Mallorca und den Nachbarinseln beträgt derzeit 945,32 Euro pro Monat. Das teilte das spanische Ministerium für soziale Sicherheit am Dienstag mit.

Sie liegt damit 2,57 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Spanienweit befindet sie sich aber 72,65 Euro unter dem Schnitt.

Was Deutschland anbelangt, so lag die Standardrente – auch Eckrente genannt – am 1. Juli 2020 in den alten Bundesländern bei 1.538,55 Euro brutto, in den neuen Bundesländern konnte ein Standardrentner mit einer Brutto-Rente von 1.495,35 Euro rechnen. (it)