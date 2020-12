So wird das Silvesterwetter auf Mallorca

Nach dem Wintersturm "Bella", der in Orten wie Port d'Andratx ganze Baumstämme ans Ufer spülte, hat sich das Wetter auf Mallorca beruhigt. Am Dienstag war der Wind nicht mehr stark, die Warnstufe Orange wurde aufgehoben.

Doch es machte sich bei sonnigem Wetter deutlich kühlere Luft breit. Laut dem Wetterdienst Aemet werden am Mittwoch nur noch allerhöchstens 13 Grad erreicht, in der Silvesternacht soll es noch kälter und dazu noch regnerisch werden. Nachts gehen die Temperaturen auf kalte sechs bis sieben Grad zurück.

In den kommenden Tagen soll auch der Wind zeitweise wieder auffrischen. Vor allem am Mittwoch soll es gehörig aus dem Nordwesten wehen. (it)