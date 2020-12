Mallorca-Regierung bringt Lockdown ins Spiel

Ein erneuter Lockdown auf Mallorca ist angesichts der schlechten Coronalage noch nicht vom Tisch. Man werde dies bei der Zentralregierung in Madrid beantragen, wenn sich die Situation in den kommenden Tagen nicht verbessert, sagte Landes-Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Mittwoch. Als Autonomieregierung habe man dafür keine Kompetenz. Im Gespräch ist auch ein Verbot von Fahrten zwischen Gemeinden.

Die momentan geltenden verschärften Restriktionen laufen im Prinzip am 11. Januar aus. Doch sollte die Situation weiter aus dem Ruder laufen, gelten ein Lockdown oder Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit zwischen Gemeinden als effektive Maßnahmen.

Bereits am Montag hatte der Ärzteverband Simebal die Menschen eindringlich aufgefordert, sich selbst abzusondern. Mallorca ist derzeit das Territorium mit der höchsten 14-Tages-Inzidenz in Spanien.

Der spanienweite Lockdown im Frühling hatte zu einem Kollaps der Wirtschaft auch auf der Insel geführt. (it)