Mann in Palma tot im Auto gefunden

Die Polizei hat in der Silvesternacht in Palma de Mallorca einen 40-jährigen Mann tot in seinem Auto gefunden. Der Wagen war im Gewerbegebiet Levante in der Nähe zum Stadtviertel La Soledat geparkt.

Das Auto war stark beschädigt, die kaputten Fensterscheiben mit Planen abgedeckt. Eine Hilfsorganisation hatte dem Mann, der offenbar in dem Wagen lebte, zwei Tage zuvor Lebensmittel gebracht.

Bei dem Toten handelt es sich nach ersten Angaben der Ermittler um einen Obdachlosen mit Suchtproblemen und einigen Vorerkrankungen. Der Gerichtsmediziner schloss ein Verbrechen aus. Eine Autopsie soll endgültigen Aufschluss über die Todesursache geben.