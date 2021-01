Gewalttättige nächtliche Zwischenfälle in zwei Vierteln von Palma de Mallorca

In der Silvesternacht und der darauf folgenden Nacht ist es in Problemvierteln von Palma de Mallorca zu gewalttätigen Zwischenfällen gekommen. Auch nach der Auflösung einer illegalen Straßenparty in Camp Redó hatte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen dort noch allerhand zu tun. Anwohner hatten sich vorher über das Verhalten von meist jugendlichen Bewohnern beschwert.

Im Viertel La Soledat kam es ebenfalls zu Problemen im Freien, wenn auch eine Nacht später: Die Mitglieder zweier Familien lieferten sich in der Fornaris-Straße eine regelrechte Straßenschlacht. Polizisten mussten die Zone einkreisen und Ordnung schaffen.

Sowohl Camp Redó als auch La Soledat gelten als soziale Brennpunkte, Drogenhandel ist dort gang und gäbe. (it)