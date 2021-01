Corona-Werbeslogan von Mallorca-Flieger Ryanair erhitzt Gemüter

Ein Werbespruch des Mallorca-Fliegers Ryanair hat die Gemüter im Internet erhitzt. Er spielt auf die Corona-Impfung an. „Jab and Go“ – übersetzt „Stechen und los“ – lautet der Titel für eine neue Kampagne. Bis zum Sonntag gilt das vergünstigte Angebot. Für circa 20 Euro pro Ticket soll es zu Reisezielen in Spanien, Italien, Portugal und Griechenland gehen.

Die potenziellen Kunden werden in dem Werbeclip dazu ermutigt, sich bereits jetzt um den Urlaub im kommenden Frühjahr zu kümmern. Schließlich würde der Impfstoff bald für alle Teile der Gesellschaft zugänglich sein.

Vielen passt dieser Spot allerdings nicht. Auf Twitter werfen einige Nutzer dem Unternehmen vor, Profit aus der Pandemie schlagen zu wollen und dabei die dramatische Lage zu verleugnen. „Das ist vermutlich die entsetzlichste Werbung, die ich je gesehen habe“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Eine Frau ist ähnlich schockiert: „Ryanairs neuer Spruch für 2021 ist „Stechen und los“ - wie ekelhaft ist das denn?“.