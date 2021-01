Wieder Autokarawanen von "Schnee-Schauern" auf Mallorca unterwegs

Die weiße Pracht in der Bergwelt von Mallorca hat auch am Sonntag wieder hunderte Ausflügler in die Hochlagen gelockt und für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Bereits gegen 9 Uhr stauten sich die Autokolonnen auf den Straßen im Tramuntana-Gebirge, etwa unterhalb des höchsten Gipfels Puig Major, berichtete die spanische Schwesterzeitung Ultima Hora unter Berufung aus Videos und Meldungen auf Twitter.

Ähnliche Vorkommnisse hatten sich bereits am Samstag zugetragen. Die Behörden hatten daraufhin am Nachmittag einige Bergrouten abgesperrt. Auch an diesem Sonntag ist mit abgeriegelten Abschnitten zu rechnen. So etwa vom Aussichtspunkt Mirardor de Ses Barques oberhalb von Sóller bis zum Bereich der Stauseen und des Puig Major sowie zur Serpentinenstraße nach Sa Calobra.

Unterdessen ist mit neuen örtlichen Niederschlägen auf Mallorca zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 400 Meter. Der Wind weht aus Nord. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Sonntag legen knapp über dem Gefrierpunkt. In Escorca, Campos und Ses Salines wurden soger minus 0,5 bis minus 1 Grad registriert.